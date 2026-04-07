На Херсонщині на Великдень заборонили освячення кошиків біля храмів
- Новини Херсона
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:41, 07 квітня, 2026
-
У Херсонській області на період Великодніх свят запровадили додаткові заходи безпеки через постійні російські обстріли.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, повідомили в ОВА.
Зокрема, будь-які релігійні заходи та освячення великодніх кошиків на вулиці біля храмів заборонені. Богослужіння дозволено проводити лише всередині церков і виключно у час, коли не діє комендантська година.
Жителям області також не рекомендують відвідувати храми в небезпечних районах, де найбільше обстрілів.
Окремі обмеження стосуються поминальних днів. Відвідування кладовищ заборонене через ризик обстрілів і можливе мінування територій. Виняток зробили лише для поховальних процесій.
В обласній військовій адміністрації закликають мешканців із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, що під час Великодня правоохоронці посилять заходи безпеки по всій країні. Біля храмів і в місцях скупчення людей можуть проводити вибіркові перевірки, щоб запобігти можливим провокаціям.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.