На Херсонщині на Великдень заборонили освячення кошиків біля храмів

Великдень у Миколаєві, травень 2021 року. Архівне фото: В'ячеслав Тешнер, МикВісті

У Херсонській області на період Великодніх свят запровадили додаткові заходи безпеки через постійні російські обстріли.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, повідомили в ОВА.

Зокрема, будь-які релігійні заходи та освячення великодніх кошиків на вулиці біля храмів заборонені. Богослужіння дозволено проводити лише всередині церков і виключно у час, коли не діє комендантська година.

Реклама

Жителям області також не рекомендують відвідувати храми в небезпечних районах, де найбільше обстрілів.

Окремі обмеження стосуються поминальних днів. Відвідування кладовищ заборонене через ризик обстрілів і можливе мінування територій. Виняток зробили лише для поховальних процесій.

В обласній військовій адміністрації закликають мешканців із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що під час Великодня правоохоронці посилять заходи безпеки по всій країні. Біля храмів і в місцях скупчення людей можуть проводити вибіркові перевірки, щоб запобігти можливим провокаціям.