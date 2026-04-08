 Ремонт дороги на перехресті біля трамвайної лінії

У Миколаєві ремонтують дорогу біля трамвайної колії по вулиці Кропивницького

У Миколаєві стартували роботи з відновлення дороги по вулиці М. Кропивницького (колишня Потьомкінська), на ділянці від вулиці Захисників Миколаєва (колишня Декабристів) до вулиці Аркасівської (колишня Пушкінська).

Про це повідомляє КП ММР «Миколаївелектротранс».

Ремонт проводиться для забезпечення безпечного руху трамваїв, а також для покращення умов проїзду автомобільного транспорту на цьому перехресті.

Попри проведення дорожніх робіт, рух трамваїв на вказаній ділянці здійснюється без змін у графіку. Проте водіїв автомобілів просять бути максимально уважними, звертати увагу на встановлені попереджувальні знаки та дотримуватися правил безпеки під час проїзду повз місце ремонту.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві запроваджували тимчасові зміни в русі трамвайного маршруту №3 через проведення аварійних робіт на рейкошпальній решітці на зворотному кільці біля зупинки ЧСЗ.

Останні новини про: Миколаїв

Бив та закривав в підвалі: у Миколаєві хлопець попросив, щоб його забрали з родини через знущання вітчима
Пенсіонерка в Миколаєві віддала півмільйона шахраям через фейкову «співпрацю» з росіянами
Через ДТП ексректора Будака засудили на 3 роки умовно та забрали водійське посвідчення
Реклама
