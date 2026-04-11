Після минулого обміну в полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було інформації
- Юлія Бойченко
16:30, 11 квітня, 2026
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців.
Про це в коментарі журналістам сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, пише hromadske.
За його словами, після минулого обміну полоненими працювали спеціальні команди Координаційного штабу, які опитували звільнених із полону. І завдяки цьому вдалося знайти в полоні 12 людей.
«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», — сказав Петро Яценко.
Нагадаємо, що напередодні Великодня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.
