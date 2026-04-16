 Біля станції Вернадсього зафіксували вінець навколо Місяця

Над станцією Вернадського зафіксували рідкісне «місячне кільце»: фото з Антарктики

Біля станції Вернадського зафіксували вінець навколо Місяця. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники біля антарктичної станції Академіка Вернадського зафіксували незвичне атмосферне явище — вінець навколо Місяця.

Фото опублікували в Національному антарктичному науковому центрі.

Вінець виглядає як світлі або райдужні кільця навколо місячного диска. Його також можна побачити навколо Сонця чи яскравих зірок.

За словами науковців Національний антарктичний науковий центр, пояснили, чому виникає таке явище.

«Він виникає тоді, коли перед світилом з’являється тонкий шар хмар або туман, що складаються з дрібних крапель води чи крижаних кристаликів. Вони стають перешкодами для світла, через що промені дифрагують — тобто огинають ці часточки, «малюючи» на небі вінець», — зазначили в НАНЦ.

Яскравість і кількість кольорів залежать від розміру та однорідності крапель у хмарах. Іноді вінець може мати кілька кілець із відтінками веселки, зазвичай не більше трьох.

У НАНЦ пояснюють, що вінець відрізняється від гало. Якщо гало виникає через заломлення світла в крижаних кристалах і розташоване далі від світла, то вінець утворюється ближче до диска світила й має більш чіткі кольорові кільця.

Науковці додають, що гало зазвичай пов’язане з високими перистими хмарами, а вінець — із більш низькими хмарними шарами.

Раніше українські полярники, які працюють на станції «Академік Вернадський» спостерігають, зокрема, за пінгвінами. Тим часом птахи досліджують вчених теж і пробують «на дзьоб».

