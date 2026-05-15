 Якою буде погода у Миколаєві та області на вихідних? Прогноз гідрометцентра

До +25°С і можливий дощ наприкінці: якою буде погода у Миколаєві та області на вихідних

  • 17:41, 15 травня, 2026

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

На вихідних, 16-17 травня, у Миколаєві та області очікується тепла погода без значних опадів. Водночас у неділю синоптики прогнозують короткочасний дощ та місцями грозу.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 16 травня, на Миколаївщині буде малохмарно та без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний, 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі становитиме від +7 до +12°С, вдень — від +20 до +25°С. У Миколаєві прогнозують від +8 до +10°С вночі та від +21 до +23°С вдень.

У неділю, 17 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не прогнозують, вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13°С, вдень — від +19 до +24°С.

У понеділок, 18 травня, синоптики прогнозують короткочасний дощ, а місцями — грозу. Температура повітря суттєво не зміниться: вночі від +8 до +13°С, вдень від +19 до +24°С.

Нагадаємо, циклон, який у квітні 2026 року накрив область, приніс сильні дощі — у Миколаєві за одну добу опади перевищили місячну норму.

