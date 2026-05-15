Булінг у школах: понад 100 випадків цькування зафіксували від початку року в Україні

Від початку цього року в українських школах уже зафіксували 107 випадків булінгу. Це менше, ніж торік за той самий період, однак не всі історії доходять до поліції.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Кількість справ за булінг в освіті. Інфографіка: Опендатабот

У 2025 році поліція склала 285 протоколів про булінгу учасників освітнього процесу — це на 8% більше, ніж роком раніше. Водночас показники ще не досягли рівня, який фіксували до повномасштабного вторгнення.

Якщо враховувати лише місяці навчального року, торік у середньому оформлювали 32 протоколи на місяць. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 37 справ.

Цьогоріч ситуація виглядає дещо кращою: від початку року склали 107 протоколів — на 18% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. У середньому це близько 27 випадків щомісяця.

Голова Комітету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко зазначає, що офіційна статистика не завжди відображає реальний масштаб проблеми. За її словами, звернень від батьків і учасників освітнього процесу значно більше, ніж справ, які доходять до поліції чи суду.

— Батьки часто уникають загострення конфлікту із закладом освіти, оскільки у багатьох громадах школа є фактично безальтернативним місцем навчання, а переведення дитини до іншого закладу або перехід на іншу форму здобуття освіти не завжди є доступним. Часто батьки бояться конфлікту зі школою, тиску колективу або не вірять, що офіційне звернення допоможе захистити дитину, — зазначає адвокатка.

Водночас зросла частка справ, які доходять до судового розгляду. Якщо у 2021 році рішення ухвалювали лише у 55% випадків, то у 2025 році суди розглянули вже 75% справ. Цьогоріч рішення ухвалено у 41% випадків.

Справи про булінг в освіті. Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше булінг фіксують серед дітей та підлітків. У 2025 році 58% усіх справ (164 протоколи), стосувалися цькування з боку малолітніх та неповнолітніх. У 2026 році вже зафіксовано 67 таких випадків.

Після різкого спаду у перший рік повномасштабної війни знову зросла кількість випадків булінгу з боку дорослих. У 2025 році поліція зафіксувала 65 таких правопорушень — на 14% більше, ніж роком раніше.

За словами Лариси Гретченко, зменшення статистики у 2022 році навряд чи свідчило про реальне зниження рівня булінгу. На показники вплинули дистанційне навчання, воєнний стрес і менша готовність повідомляти про конфлікти. Нинішні дані, ймовірно, свідчать про повернення до активнішої фіксації випадків.

Помітно зростає кількість справ щодо повторного або групового булінгу з боку дорослих. У 2025 році зафіксовано 16 таких протоколів — у півтора раза більше, ніж у 2024-му. У 15 із 16 випадків суди вже ухвалили рішення.

Натомість серед дітей та підлітків груповий булінг поступово зменшується: торік зафіксовано 24 випадки — на 20% менше, ніж роком раніше. Найбільше таких інцидентів було у 2023 році — 34 протоколи.

Окремо передбачена відповідальність і для керівників закладів освіти, які не повідомляють про випадки цькування. У 2025 році через замовчування булінгу складено 16 протоколів — це на 23% більше, ніж до повномасштабної війни. Суди ухвалили рішення у 88% таких справ.

— Школи не завжди приховують булінг навмисно. Часто адміністрація намагається «вирішити все всередині», аби уникнути скандалу чи репутаційних втрат. Водночас сьогодні притягнути директора до відповідальності цілком реально — відповідна судова практика вже сформована. Втім більш важливо — створити систему, за якої школа буде зацікавлена не приховувати ситуацію, а своєчасно, професійно та безпечно реагувати на неї в інтересах дитини та вчителя, — переконана Лариса Гретченко.

