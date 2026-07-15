У Миколаєві з каналізаційного колектора дістали їжака
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаєві під час обстеження зелених насаджень державний інспектор разом із представником КП «ЕЛУ Автодоріг» дістали їжака з каналізаційного колектора. Тварина не могла самостійно вибратися, після чого її випустили в безпечному місці.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Як повідомили екологи, їжаки живуть не лише за межами міста, а й у парках, скверах, приватному секторі, на пустирях і у дворах багатоповерхових будинків. Удень вони ховаються серед кущів, листя та інших природних укриттів, а вночі шукають їжу.
За даними фахівців, найбільшу небезпеку для їжаків у місті становлять автомобілі, відкриті колодязі, дренажні канави, глибокі бордюри та каналізаційні колектори, куди тварини можуть потрапити й не можуть вибратися самостійно.
Також вони можуть загинути через спалювання сухої рослинності, використання пестицидів і напади собак.
Екологи рекомендують не чіпати їжака, якщо він пересувається вночі без ознак травм. Якщо тварина поранена або потрапила в пастку, їй можна допомогти.
Якщо їжак опинився на проїжджій частині, його рекомендують перенести на узбіччя в напрямку, куди він рухався, використовуючи рукавички або щільну тканину.
Також фахівці нагадують, що їжаків не варто годувати молоком, оскільки воно може спричинити розлади травлення. Диких тварин також не рекомендують забирати додому.
Нагадаємо, раніше у Миколаївському зоопарку повідомили про появу пари молодих капібар.
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