 У Миколаєві з каналізаційного колектора дістали їжака

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Головна Новини Суспільство 0:09, 15 липня, 2026

У Миколаєві з каналізаційного колектора дістали їжака

У Миколаєві врятували їжака з колектора. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округуУ Миколаєві врятували їжака з колектора. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу

У Миколаєві під час обстеження зелених насаджень державний інспектор разом із представником КП «ЕЛУ Автодоріг» дістали їжака з каналізаційного колектора. Тварина не могла самостійно вибратися, після чого її випустили в безпечному місці.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Як повідомили екологи, їжаки живуть не лише за межами міста, а й у парках, скверах, приватному секторі, на пустирях і у дворах багатоповерхових будинків. Удень вони ховаються серед кущів, листя та інших природних укриттів, а вночі шукають їжу.

За даними фахівців, найбільшу небезпеку для їжаків у місті становлять автомобілі, відкриті колодязі, дренажні канави, глибокі бордюри та каналізаційні колектори, куди тварини можуть потрапити й не можуть вибратися самостійно.

У Миколаєві врятували їжака з колектора. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округуУ Миколаєві врятували їжака з колектора. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу

Також вони можуть загинути через спалювання сухої рослинності, використання пестицидів і напади собак.

Екологи рекомендують не чіпати їжака, якщо він пересувається вночі без ознак травм. Якщо тварина поранена або потрапила в пастку, їй можна допомогти.

Якщо їжак опинився на проїжджій частині, його рекомендують перенести на узбіччя в напрямку, куди він рухався, використовуючи рукавички або щільну тканину.

Також фахівці нагадують, що їжаків не варто годувати молоком, оскільки воно може спричинити розлади травлення. Диких тварин також не рекомендують забирати додому.

У Миколаєві врятували їжака з колектора. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округуУ Миколаєві врятували їжака з колектора. Фото Держекоінспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, раніше у Миколаївському зоопарку повідомили про появу пари молодих капібар.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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