 «Я просто горів і кричав про допомогу», — підліток з Одеси вижив після удару струмом на даху електрички, коли робив селфі

  • четвер

    16 липня, 2026

  • 29.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 29.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 18:43, 16 липня, 2026

«Я просто горів і кричав про допомогу», — підліток з Одеси вижив після удару струмом на даху електрички, коли робив селфі

Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого МиколаяІлля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая

14-річний Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички заради селфі. Після потужного удару струмом хлопець впав із вагона, але вижив. Лікарі Одеси та Львова врятували підлітка, він наразі проходить відновлення.

Про історію хлопця розповіли у дитячій лікарні Святого Миколая у Львові.

У березні Ілля приєднався до Telegram-каналу, де підлітки домовлялися про так званий «зачепінг» — небезпечну розвагу, під час якої вони чіпляються за трамваї та потяги заради екстриму і відео для соцмереж.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Спочатку хлопець разом із друзями катався на трамваях, а згодом компанія вирішила перейти до залізничного транспорту.

25 червня Ілля знову заліз на дах електрички, щоб зробити селфі. Підліток каже, що не торкався дротів, однак отримав сильний удар струмом. Після падіння хлопець кілька хвилин лежав на землі, а його одяг загорівся. Його помітив водій і відвіз до лікарні.

— Заплющую очі і відчуваю, як я падаю з вагона електрички. Її швидкість була десь 60 км/год. Велике щастя, що впав на траву, а не під колеса. Далі я лежав хвилин п'ять і просто горів. Коли почав усвідомлювати, що коїться, почав кричати про допомогу і зривати з себе одяг, бо саме він горів, а разом з ним і моя ліва рука. Потім в одних трусах біг ще метрів 600 до траси, — розповідає Ілля.

Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого МиколаяІлля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая
Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого МиколаяІлля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая
Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого МиколаяІлля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая

В Одесі підліток три дні перебував у реанімації. Після стабілізації стану його транспортували до Львова, у лікарню Святого Миколая.

За словами медиків, хлопець поступив із важкими опіками — ураження становило 45% площі тіла. Спочатку його лікували у відділенні інтенсивної терапії, а після покращення перевели до опікового відділення.

Лікарі провели кілька хірургічних обробок ран. Попри серйозні травми, пересадка шкіри Іллі не знадобилася — рани добре загоюються, зараз йому проводять перев’язки та реабілітацію.

— Пацієнт поступив до нас 28 червня у важкому стані з опіками 45% площі тіла. Спочатку хлопця госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Після покращення стану його перевели в опікове відділення. Розпочали досить агресивну хірургічну тактику — хірургічні обробки опіку, так званий дебрідмент опікових ран під наркозом, — розповіла лікарка.

Фізичні терапевти почали працювати з хлопцем із перших днів, завдяки чому вдалося уникнути обмеження рухливості суглобів та серйозних деформацій. У лікарні зазначили, що після травми у підлітка залишаться шрами.

Медики наголошують, що випадки «зачепінгу» серед підлітків залишаються серйозною проблемою. Минулого року до лікарні Святого Миколая потрапили семеро дітей, які постраждали через такі розваги. Деякі з них потребували лікування за кордоном, а одного підлітка врятувати не вдалося.

За даними медиків, у 2025 році в Україні через небезпечні розваги на залізниці загинули шестеро дітей, ще восьмеро отримали травми.

Раніше повідомлялось, у Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження електричним струмом на залізничній станції.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Медицина

Директору лікарні у Миколаєві повідомили про підозру у службовій недбалості на ₴10,7 млн
Домбровська показала фото родича, прив'язаного до ліжка лікарні №1 — їй відповіли про «сумлінне виконання професійної місії»
Майже 5 тисяч миколаївців безкоштовно перевірили здоров’я: що відомо
Реклама
Читайте також:
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
новини
Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

Марія Хаміцевич
новини
Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Юлія Бойченко
новини
Миколаївці з картонками прийшли до мерії через звільнення міністра оборони Федорова

Таміла Ксьонжик
новини
Верховна Рада сьогодні голосуватиме за новий Кабмін: серед кандидатів на міністерські посади — двоє миколаївців

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Майже 5 тисяч миколаївців безкоштовно перевірили здоров’я: що відомо
Домбровська показала фото родича, прив'язаного до ліжка лікарні №1 — їй відповіли про «сумлінне виконання професійної місії»
Директору лікарні у Миколаєві повідомили про підозру у службовій недбалості на ₴10,7 млн

«Довели до сліз», — «Парки» вкотре посварили жителів Миколаєва за вирвані квіти

У Південноукраїнську за ₴6,6 млн планують відремонтувати дорогу вздовж проспекту Незалежності

2 години тому

Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась

Юлія Бойченко

Головне сьогодні