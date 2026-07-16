«Я просто горів і кричав про допомогу», — підліток з Одеси вижив після удару струмом на даху електрички, коли робив селфі

Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая

14-річний Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички заради селфі. Після потужного удару струмом хлопець впав із вагона, але вижив. Лікарі Одеси та Львова врятували підлітка, він наразі проходить відновлення.

Про історію хлопця розповіли у дитячій лікарні Святого Миколая у Львові.

У березні Ілля приєднався до Telegram-каналу, де підлітки домовлялися про так званий «зачепінг» — небезпечну розвагу, під час якої вони чіпляються за трамваї та потяги заради екстриму і відео для соцмереж.

Спочатку хлопець разом із друзями катався на трамваях, а згодом компанія вирішила перейти до залізничного транспорту.

25 червня Ілля знову заліз на дах електрички, щоб зробити селфі. Підліток каже, що не торкався дротів, однак отримав сильний удар струмом. Після падіння хлопець кілька хвилин лежав на землі, а його одяг загорівся. Його помітив водій і відвіз до лікарні.

— Заплющую очі і відчуваю, як я падаю з вагона електрички. Її швидкість була десь 60 км/год. Велике щастя, що впав на траву, а не під колеса. Далі я лежав хвилин п'ять і просто горів. Коли почав усвідомлювати, що коїться, почав кричати про допомогу і зривати з себе одяг, бо саме він горів, а разом з ним і моя ліва рука. Потім в одних трусах біг ще метрів 600 до траси, — розповідає Ілля.

Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая Ілля з Одеси отримав важкі опіки, коли виліз на дах електрички. Фото: Дитяча лікарня святого Миколая

В Одесі підліток три дні перебував у реанімації. Після стабілізації стану його транспортували до Львова, у лікарню Святого Миколая.

За словами медиків, хлопець поступив із важкими опіками — ураження становило 45% площі тіла. Спочатку його лікували у відділенні інтенсивної терапії, а після покращення перевели до опікового відділення.

Лікарі провели кілька хірургічних обробок ран. Попри серйозні травми, пересадка шкіри Іллі не знадобилася — рани добре загоюються, зараз йому проводять перев’язки та реабілітацію.

— Пацієнт поступив до нас 28 червня у важкому стані з опіками 45% площі тіла. Спочатку хлопця госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Після покращення стану його перевели в опікове відділення. Розпочали досить агресивну хірургічну тактику — хірургічні обробки опіку, так званий дебрідмент опікових ран під наркозом, — розповіла лікарка.

Фізичні терапевти почали працювати з хлопцем із перших днів, завдяки чому вдалося уникнути обмеження рухливості суглобів та серйозних деформацій. У лікарні зазначили, що після травми у підлітка залишаться шрами.

Медики наголошують, що випадки «зачепінгу» серед підлітків залишаються серйозною проблемою. Минулого року до лікарні Святого Миколая потрапили семеро дітей, які постраждали через такі розваги. Деякі з них потребували лікування за кордоном, а одного підлітка врятувати не вдалося.

За даними медиків, у 2025 році в Україні через небезпечні розваги на залізниці загинули шестеро дітей, ще восьмеро отримали травми.

Раніше повідомлялось, у Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження електричним струмом на залізничній станції.