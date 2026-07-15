 У Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження струмом на залізничному вагоні

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Головна Новини Інциденти 16:29, 15 липня, 2026

У Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження струмом на залізничному вагоні

Нещасний випадок на залізниці: на Миколаївщині госпіталізували неповнолітню після удару струмом. Ілюстративне фото лікарні МикВістіНещасний випадок на залізниці: на Миколаївщині госпіталізували неповнолітню після удару струмом. Ілюстративне фото лікарні МикВісті

У місті Первомайськ Миколаївської області 16-річна дівчина отримала тяжке ураження електричним струмом на залізничній станції. Постраждалу госпіталізували до лікарні з опіками тіла, наразі її стан оцінюють як тяжкий.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Інцидент стався ввечері 14 липня. За даними поліції, неповнолітня разом із друзями перебувала поблизу вантажного потяга і піднялася на вагон-цистерну, після чого її вдарило струмом високої напруги.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Правоохоронці встановлюють усі обставини події, досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що в Одесі на вулиці Отамана Головатого двоє підлітків загинули від ураження струмом після того, як піднялися на дах вантажного вагона.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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