57 пацієнтів з кишковою інфекцією за тиждень: на Миколаївщині перевірили воду на холеру

Лікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото6 МикВісті

У Миколаївській області за минулий тиждень зареєстрували 57 випадків гострих кишкових інфекцій. Водночас лабораторні дослідження не підтвердили наявність холери.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Фахівці дослідили 24 проби води, відібрані у визначених контрольних точках — зокрема морської, річкової та стічної води. Холерного вібріона у жодній із проб не виявили.

У частині зразків зафіксували холероподібний вібріон неО1. За даними медиків, він є природним мешканцем водного середовища та не спричиняє холеру, хоча за певних умов може викликати окремі гострі кишкові інфекції.

Зазначається, що кількість випадків кишкових інфекцій за тиждень зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року — тоді зареєстрували 72 випадки.

Медики закликають улітку вживати лише безпечну воду, ретельно мити овочі, фрукти та ягоди, дотримуватися правил особистої гігієни та не купатися у водоймах, де це заборонено.

Нагадаємо, під час чергового моніторингу якості води на пляжах і в рекреаційних зонах Миколаївської області фахівці виявили кишкову паличку та кишкові ентерококи у річці Бульбока в Кривому Озері.