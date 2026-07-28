57 пацієнтів з кишковою інфекцією за тиждень: на Миколаївщині перевірили воду на холеру
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Миколаївській області за минулий тиждень зареєстрували 57 випадків гострих кишкових інфекцій. Водночас лабораторні дослідження не підтвердили наявність холери.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Фахівці дослідили 24 проби води, відібрані у визначених контрольних точках — зокрема морської, річкової та стічної води. Холерного вібріона у жодній із проб не виявили.
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У частині зразків зафіксували холероподібний вібріон неО1. За даними медиків, він є природним мешканцем водного середовища та не спричиняє холеру, хоча за певних умов може викликати окремі гострі кишкові інфекції.
Зазначається, що кількість випадків кишкових інфекцій за тиждень зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року — тоді зареєстрували 72 випадки.
Медики закликають улітку вживати лише безпечну воду, ретельно мити овочі, фрукти та ягоди, дотримуватися правил особистої гігієни та не купатися у водоймах, де це заборонено.
Нагадаємо, під час чергового моніторингу якості води на пляжах і в рекреаційних зонах Миколаївської області фахівці виявили кишкову паличку та кишкові ентерококи у річці Бульбока в Кривому Озері.
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