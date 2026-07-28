 57 пацієнтів з кишковою інфекцією за тиждень: на Миколаївщині перевірили воду на холеру

  • вівторок

    28 липня, 2026

  • 22°
    Гроза з невеликим градом

    Миколаїв

  • 28 липня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 22° Гроза з невеликим градом

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 6:38, 28 липня, 2026

57 пацієнтів з кишковою інфекцією за тиждень: на Миколаївщині перевірили воду на холеру

Лікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото6 МикВістіЛікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото6 МикВісті

У Миколаївській області за минулий тиждень зареєстрували 57 випадків гострих кишкових інфекцій. Водночас лабораторні дослідження не підтвердили наявність холери.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Фахівці дослідили 24 проби води, відібрані у визначених контрольних точках — зокрема морської, річкової та стічної води. Холерного вібріона у жодній із проб не виявили.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У частині зразків зафіксували холероподібний вібріон неО1. За даними медиків, він є природним мешканцем водного середовища та не спричиняє холеру, хоча за певних умов може викликати окремі гострі кишкові інфекції.

Зазначається, що кількість випадків кишкових інфекцій за тиждень зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року — тоді зареєстрували 72 випадки.

Медики закликають улітку вживати лише безпечну воду, ретельно мити овочі, фрукти та ягоди, дотримуватися правил особистої гігієни та не купатися у водоймах, де це заборонено.

Нагадаємо, під час чергового моніторингу якості води на пляжах і в рекреаційних зонах Миколаївської області фахівці виявили кишкову паличку та кишкові ентерококи у річці Бульбока в Кривому Озері.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаївщина

Екоінспекція за тиждень розрахувала збитки на понад ₴1,3 млн
На Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев на понад ₴500 млн
Командиром 123-ї бригади замість полковника Макухи призначили майора Гіпіка
Реклама
Читайте також:
новини
Обласній науковій бібліотеці у Миколаєві бракує коштів на нові книжки: цьогоріч отримали ₴250 тис.

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаївській обласній бібліотеці заявили про аварійний стан будівлі: частину залів закрили

Аліна Квітко
новини
Прокуратура Миколаївщини відзвітувала про 4 викритих злочинних угруповань за пів року

Аліна Квітко
новини
Комунальні підприємства Миколаєва мають €26,4 млн і $13,6 млн кредитних боргів

Юлія Бойченко
новини
Прокуратура у суді вимагає від підрядників у Миколаєві понад ₴3,4 млн штрафів

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Командиром 123-ї бригади замість полковника Макухи призначили майора Гіпіка
На Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев на понад ₴500 млн
Екоінспекція за тиждень розрахувала збитки на понад ₴1,3 млн

Обласній науковій бібліотеці у Миколаєві бракує коштів на нові книжки: цьогоріч отримали ₴250 тис.

У Миколаївській обласній бібліотеці заявили про аварійний стан будівлі: частину залів закрили

9 годин тому

Російський дрон пошкодив цивільне судно на Миколаївщині

Головне сьогодні