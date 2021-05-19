Николаевская бейсбольная команда стала серебряным призером Чемпионата Украины, который проходил в Ровно.

Об этом информируют на странице Николаевского городского совета.

Чемпионат Украины по бейсболу U-12 состоялся на днях. В нем приняла участие бейсбольная команда КДЮСШ «Атлант».

Николаевским спортсменам удалось выйти с первого места в группе в финал. В упорной борьбе бейсболисты уступили соперникам из Ровно и заняли второе место.

Воспитанник спортшколы Денис Шаповал признан «Лучшим Защитником» турнира. Команду готовил старший тренер Роман Синкевич.

Напомним, жительница Николаева Анна Гонтарь заняла второе место по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.