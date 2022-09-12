«Мы скоро вернемся домой!» - под таким лозунгом юные воспитанники клуба бразильского джиу-джитса ZR Team Nikolaev, которые привезли с международных соревнований 10 медалей, провели открытую тренировку в Одессе.

Пригласили спортсмены на свои выступления и народного депутата Украины Александра Гайду, передавшего чемпионам костюмы для тренировок, сообщил политик в Facebook.

— Эти дети немало пережили за полгода: приходилось тренироваться под обстрелами в подвале, многие воспитанники выехали из города. Но желание победить и вернуться домой – сильнее. И это невероятно, что сейчас, в такой ситуации, они прославляют наш город за пределами Николаева и страны, – рассказал Александр Гайду.

По словам тренера борцов Евгения Сандула, работать в условиях войны спортсменам очень сложно. Большинство воспитанников с родителями уехали из Николаева, для занятий приходится собирать их чуть ли не по всей стране. Финансовый аспект тоже важен – участие в турнирах, поездки, экипировка – все это немалые средства, которых сейчас практически нет. Эти трудности и перспективы развития спорта в военное время спортсмены обсудили с Александром Гайду.

— Поддержка спорта сейчас инициатива действительно очень неравнодушных людей. Ведь останавливаться нам нельзя – иначе отстанем от конкурентов, – говорит Евгений Сандул.

Впрочем, ребята выполняют не только спортивные задачи. На арене они поднимают флаги Украины и Николаева, рассказывая всему миру правду о войне на Родине.

Александр Гайду отметил, что спортсмены — бодрые, сильные и полны энергии для победы.

– Работайте! Николаев ждет вас дома!, – добавил народный депутат.

Напомним, что народный депутат Украины Александр Гайду поздравил Николаев и его жителей с 233-летием со дня основания. Он пожелал каждому николаевцу, вынужденному покинуть родной город из-за обстрелов, как можно быстрее вернуться домой.