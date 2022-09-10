Народный депутат Украины Александр Гайду поздравил Николаев и его жителей с 233-летием со дня основания.

Обращение нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

— Уверен, что несмотря на войну, обстрелы и все, что мы прошли, Николаев выстоит. Обязательно выстоит!, — заявил Александр Гайду.

Также народный депутат пожелал каждому николаевцу, который вынужден был покинуть родной город из-за обстрелов, поскорее вернуться домой.

— Верю, что после Победы наш город станет еще лучше! — добавил Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.

Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил с Днем Николаева и опубликовал видео для тех, кто был вынужден покинуть город.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.

Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.

Певец, телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в терробороне, накануне Дня города поздравил николаевцев.