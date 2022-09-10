В субботу, 10 сентября, в канун Дня города, городской голова Александр Сенкевич поздравил николаевцев.

— В эти выходные Николаев отмечает 233 годовщину основания. По уставу День города ежегодно приходится на второе воскресенье сентября, но уже сегодня наши горожане начали поздравлять Николаев с днем рождения! Присоединяюсь к поздравлениям и я. Отметить громкими концертами и массовыми мероприятиями наш праздник в этом году мы не можем. Однако мы подготовили вам много сюрпризов. Так что хороших и тихих всем выходных! Следите за официальными страницами – все будет Николаев, – написал он.

Также Александр Сенкевич опубликовал видео для тех горожан, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родной Николаев.

— Дорогие николаевцы, я знаю, что многим из вас во время войны пришлось покинуть родной город. Но уверен, что в каком бы уголке мира вы ни были, вы скучаете по Николаеву и мечтаете вернуться в родной город. Сегодня я проведу вам экскурсию, чтобы вы посмотрели, как выглядит Николаев, – сказал мэр.

Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетное отличие «За оборону Одессы».

Также он поздравил Николаев накануне города и пообещал, что Одесса будет помогать в восстановлении Николаева.

Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.