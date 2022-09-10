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В субботу, 10 сентября, певец, телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в терробороне, в канун Дня города поздравил николаевцев.
Свое видеопоздравление он опубликовал на странице в Instagram.
«Семь месяцев назад я ехал к тебе в гости.
Я должен был спеть для твоих смелых людей.
Потом началась война и планы изменились совсем.
Но моя нога рядом с твоей идет.
Когда ты от жажды умирал, я носил тебе воду.
Делил свою кровь, ты давал ее защитникам.
Я приезжал в твои гости при каждом сакральном случае.
Ибо честь мне словом делиться с тем, кто тебя несет на руках.
Ибо честь видеть мне глаза сыновей твоих и глаза дочерей,
Эти глаза, которые от прожитого немного блестят.
С добрыми морщинами, где-то с проседью на висках.
Эти глаза, в которых у будущего радуги счастье.
Я знаю, что скоро ты все, что болит, отстроишь,
Я знаю, что быстро расцветешь, новой красотой обрастешь.
Несокрушимый дух свой в бою с этим адом закаляешь.
Ты город — с душой, а значит ты — город без границ», — сказал он в видео.
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Он вспомнил, как 24 февраля должен был давать концерт в Николаеве, но по дороге остановился в одесской гостинице, и утром, как и у всей страны, его планы изменились.
— И за эти полгода я в Николаеве был дольше, чем за всю жизнь. Мы возили воду, сдавали кровь, работали с морально-психологическим состоянием воинов, сотрудничали с волонтерами и самое главное находили все больше и больше друзей. Николаев, я люблю тебя! Николаевцы, я горжусь знакомством с вами. Вместе навсегда! – написал он в сообщении.
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.
Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил горожан с Днем Николаева и опубликовал видео для тех, кто был вынужден покинуть город.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.
Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.
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В субботу, 10 сентября, певец, телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в терробороне, в канун Дня города поздравил николаевцев.
Свое видеопоздравление он опубликовал на странице в Instagram.
«Семь месяцев назад я ехал к тебе в гости.
Я должен был спеть для твоих смелых людей.
Потом началась война и планы изменились совсем.
Но моя нога рядом с твоей идет.
Когда ты от жажды умирал, я носил тебе воду.
Делил свою кровь, ты давал ее защитникам.
Я приезжал в твои гости при каждом сакральном случае.
Ибо честь мне словом делиться с тем, кто тебя несет на руках.
Ибо честь видеть мне глаза сыновей твоих и глаза дочерей,
Эти глаза, которые от прожитого немного блестят.
С добрыми морщинами, где-то с проседью на висках.
Эти глаза, в которых у будущего радуги счастье.
Я знаю, что скоро ты все, что болит, отстроишь,
Я знаю, что быстро расцветешь, новой красотой обрастешь.
Несокрушимый дух свой в бою с этим адом закаляешь.
Ты город — с душой, а значит ты — город без границ», — сказал он в видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Он вспомнил, как 24 февраля должен был давать концерт в Николаеве, но по дороге остановился в одесской гостинице, и утром, как и у всей страны, его планы изменились.
— И за эти полгода я в Николаеве был дольше, чем за всю жизнь. Мы возили воду, сдавали кровь, работали с морально-психологическим состоянием воинов, сотрудничали с волонтерами и самое главное находили все больше и больше друзей. Николаев, я люблю тебя! Николаевцы, я горжусь знакомством с вами. Вместе навсегда! – написал он в сообщении.
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.
Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил горожан с Днем Николаева и опубликовал видео для тех, кто был вынужден покинуть город.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.
Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.