В субботу, 10 сентября, певец, телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в терробороне, в канун Дня города поздравил николаевцев.

Свое видеопоздравление он опубликовал на странице в Instagram.

«Семь месяцев назад я ехал к тебе в гости.

Я должен был спеть для твоих смелых людей.

Потом началась война и планы изменились совсем.

Но моя нога рядом с твоей идет.

Когда ты от жажды умирал, я носил тебе воду.

Делил свою кровь, ты давал ее защитникам.

Я приезжал в твои гости при каждом сакральном случае.

Ибо честь мне словом делиться с тем, кто тебя несет на руках.

Ибо честь видеть мне глаза сыновей твоих и глаза дочерей,

Эти глаза, которые от прожитого немного блестят.

С добрыми морщинами, где-то с проседью на висках.

Эти глаза, в которых у будущего радуги счастье.

Я знаю, что скоро ты все, что болит, отстроишь,

Я знаю, что быстро расцветешь, новой красотой обрастешь.

Несокрушимый дух свой в бою с этим адом закаляешь.

Ты город — с душой, а значит ты — город без границ», — сказал он в видео.