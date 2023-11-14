У Миколаєві 13 листопада в спортивному комплексі «Зоря» пройшов відкритий чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання.
Про це повідомила пресслужба Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Як відомо, у змаганнях взяли участь 70 вихованців спортивної школи.
Переможцями змагань стали: Анастасія Муха, Вероніка Руденко, Даріна Марцин, Дмитро Точонов, Єгор Бражник, Іван Мардаль, Олександр Пронін, Максим Мірошниченко.
Підготували спортсменів тренери: Карен Абрамов, Олена Якуба та Вячеслав Мороз.
Як раніше повідомлялось, що з моменту запуску роботи басейну у спортивному комплексі «Зоря», він має виторг у 300 тисяч гривень на місяць.
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У Миколаєві 13 листопада в спортивному комплексі «Зоря» пройшов відкритий чемпіонат КДЮСШ «Україна» з плавання.
Про це повідомила пресслужба Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Як відомо, у змаганнях взяли участь 70 вихованців спортивної школи.
Переможцями змагань стали: Анастасія Муха, Вероніка Руденко, Даріна Марцин, Дмитро Точонов, Єгор Бражник, Іван Мардаль, Олександр Пронін, Максим Мірошниченко.
Підготували спортсменів тренери: Карен Абрамов, Олена Якуба та Вячеслав Мороз.
Як раніше повідомлялось, що з моменту запуску роботи басейну у спортивному комплексі «Зоря», він має виторг у 300 тисяч гривень на місяць.