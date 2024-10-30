  • середа

    30 жовтня, 2024

  • 11.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 11.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відкрили набір у безкоштовні секції з айкідо та джиу-джитсу для дітей

Айкідо, фото: DzenАйкідо, фото: Dzen

У Миколаєві стартував набір у безкоштовні спортивні секції з айкідо та джиу-джитсу для дітей та дорослих.

Організатори пропонують безпечний простір для розвитку, самореалізації та нових знайомств під керівництвом досвідчених тренерів.

«Кого ми запрошуємо? Дітей військових, які захищають нашу країну (УБД), дітей, яких виховує один із батьків, сиріт, які потребують підтримки, внутрішньо переміщених дітей (ВПО), дітей із багатодітних сімей. Швидко адаптуємо вашу дитину в колектив, допоможемо подолати будь-які переживання та сором’язливість. Діти отримають нові знання, знайдуть друзів та зможуть активно проводити час без гаджетів», — йдеться у повідомленні.

Крім регулярних занять, учасники зможуть брати участь у змаганнях, атестаціях на пояси та долучатися до спортивної спільноти.

Заняття відбуватимуться за кількома адресами в Миколаєві. Кількість місць у групах обмежена, тому організатори закликають реєструватися якомога швидше. 

Контакти для запису:

  • Юлія: +380 73 091 71 23 
  • Євген Сергійович: 063 102 72 90

Нагадаємо, миколаївські спортсмени завоювали три золота, два срібла та одну бронзу у складі Національної збірної України на Кубку Європи з кіокушин карате ІКО-1.

Останні новини про: Спорт

Миколаївські спортсмени привезли шість медалей з Кубку Європи з кіокушин карате
Миколаївські спортсмени вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу
Всесвітня літня Гімназіада-2024: херсонська боксерка посіла друге місце

Читайте також:

новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук

Останні новини про: Спорт

Всесвітня літня Гімназіада-2024: херсонська боксерка посіла друге місце
Миколаївські спортсмени вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу
Миколаївські спортсмени привезли шість медалей з Кубку Європи з кіокушин карате

Росія обстріляла Миколаївщину з артилерії та дронів: пошкоджено будинки, автомобілі та електоромережа

Миколаївська станція переливання крові потребує донорів

Нинішніх керівників МСЕК не допустять до роботи у нових лікарських комісіях, — МОЗ

Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

Головне сьогодні