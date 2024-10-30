У Миколаєві відкрили набір у безкоштовні секції з айкідо та джиу-джитсу для дітей

Айкідо, фото: Dzen

У Миколаєві стартував набір у безкоштовні спортивні секції з айкідо та джиу-джитсу для дітей та дорослих.

Організатори пропонують безпечний простір для розвитку, самореалізації та нових знайомств під керівництвом досвідчених тренерів.

«Кого ми запрошуємо? Дітей військових, які захищають нашу країну (УБД), дітей, яких виховує один із батьків, сиріт, які потребують підтримки, внутрішньо переміщених дітей (ВПО), дітей із багатодітних сімей. Швидко адаптуємо вашу дитину в колектив, допоможемо подолати будь-які переживання та сором’язливість. Діти отримають нові знання, знайдуть друзів та зможуть активно проводити час без гаджетів», — йдеться у повідомленні.

Крім регулярних занять, учасники зможуть брати участь у змаганнях, атестаціях на пояси та долучатися до спортивної спільноти.

Заняття відбуватимуться за кількома адресами в Миколаєві. Кількість місць у групах обмежена, тому організатори закликають реєструватися якомога швидше.

Контакти для запису:

Юлія: +380 73 091 71 23

Євген Сергійович: 063 102 72 90

Нагадаємо, миколаївські спортсмени завоювали три золота, два срібла та одну бронзу у складі Національної збірної України на Кубку Європи з кіокушин карате ІКО-1.