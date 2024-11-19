Юні миколаївські баскетболісти здобули дві перемоги у першому турі Всеукраїнської Ліги

15-17 листопада в Одесі розпочалися змагання ХХІІІ Чемпіонату України з баскетболу серед команд юнаків U14 Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга, де миколаївські спортсмени здобули дві перемоги у першому турі.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Вихованці Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №4 (СДЮСШОР 4) під керівництвом тренера Олександра Рибака зіграли у першому турі. Хлопці здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки.

СДЮСШОР їм. Літвака Б.Д. (Одеса) 1 — СДЮСШОР 4 (Миколаїв) 109:38

СДЮСШОР 4 (Миколаїв) — ДЮСШ (м. Дружківка) 61:38

СДЮСШОР їм. Літвака Б.Д. (Одеса) 2 — СДЮСШОР 4 (Миколаїв) 34:37

Миколаївські спортсмени на Всеукраїнській Юнацькій Баскетбольній Лізі, фото опублікувало Управління у справах спорту

Нагадаємо, що команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.