Миколаївський боксер здобув «бронзу» на міжнародному турнірі у Хорватії

Міжнародний турнір з боксу у Хорватії, фото опублікувало Управління у справах спорту

У хорватському місті Загреб 3-7 грудня проходив шостий міжнародний турнір з боксу класу «А» 6th Zagreb Grand Prix серед чоловіків, де миколаївський спортсмен став призером змагань.

У змаганнях взяли участь боксери збірних команд з 13-ти країн світу, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що миколаївський боксер, спортсмен СДЮСШОР №6 (спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву) Максим Зіневич здобув бронзу у ваговій категорії 75 кілограмів.

Підготували спотрсмена тренери Віталій Бакалець та Олег Машкін.

Міжнародний турнір з боксу у Хорватії, фото опублікувало Управління у справах спорту Міжнародний турнір з боксу у Хорватії, фото опублікувало Управління у справах спорту

Нагадаємо, що у Південноукраїнську 30 листопада пройшов турнір з боксу на призи Енергоатома, в якому брали участь спортсмени з Кропивницького, Умані та Миколаєва. Вихованці миколаївської СДЮСШОР №6 з боксу посіли перше місце.