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Вознесенські спортсмени здобули нагороди на Кубку України з годзю-рю карате

Вознесенські спортсмени вибороли п’ять призових місць на Кубку України з годзю-рю карате.

Як повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради, чемпіонат пройшов 6-8 грудня в Одесі та зібрав спортсменів з усієї України. Миколаївську область на змаганнях представили вихованці вознесенського клубу «Отогава-До», яких тренує Олександр Черток.

Вознесенські спортсмени здобули нагороди на Кубку України з годзю-рю карате. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиВознесенські спортсмени здобули нагороди на Кубку України з годзю-рю карате. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради
Вознесенські спортсмени здобули нагороди на Кубку України з годзю-рю карате. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиВознесенські спортсмени здобули нагороди на Кубку України з годзю-рю карате. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Золото вибороли Олександр Кольчак, Данііл Синявський, Захар Засульський. Бронзові нагороди у Андрія Слюсаренка та Андрія Черний.

«Щиро вітаємо наших чемпіонів та їхнього тренера з блискучими результатами! Ваші перемоги — це гордість Вознесенської громади та приклад для підростаючого покоління. Бажаємо вам нових звершень і незламної сили духу», — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли нагороди на змаганнях з кіокушин карате, які пройшли у Києві. 

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