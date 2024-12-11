Боксер з Миколаєва Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії
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- Даріна Мельничук
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19:05, 11 грудня, 2024
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Спортсмен з Миколаєва Ельмір Набієв здобув 3 місце на Чемпіонаті Азії з боксу.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Зазначається, що у місті Чіангмай (Таїланд) з 28 листопада по 12 грудня відбувся Чемпіонат Азії з боксу серед чоловіків та жінок (еліта) 2024. Українські спортсмени вибороли 13 медалей — 2 срібних та 11 бронзових.
Срібло вибороли спортсменки — Світлана Уманська та Каріне Айрапетян.
Федерація Боксу України повідомляє, що українська команда складалась з 25-ти боксерів (13 чоловіків та 12 жінок).
Нагадаємо, у 2023 році Ельмір Набієв став чемпіоном України серед еліти з боксу.
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