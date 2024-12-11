Боксер з Миколаєва Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Спортсмен з Миколаєва Ельмір Набієв здобув 3 місце на Чемпіонаті Азії з боксу.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що у місті Чіангмай (Таїланд) з 28 листопада по 12 грудня відбувся Чемпіонат Азії з боксу серед чоловіків та жінок (еліта) 2024. Українські спортсмени вибороли 13 медалей — 2 срібних та 11 бронзових.

Срібло вибороли спортсменки — Світлана Уманська та Каріне Айрапетян.

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Федерація Боксу України повідомляє, що українська команда складалась з 25-ти боксерів (13 чоловіків та 12 жінок).

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Ельмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Нагадаємо, у 2023 році Ельмір Набієв став чемпіоном України серед еліти з боксу.