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Боксер з Миколаєва Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії

Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Спортсмен з Миколаєва Ельмір Набієв здобув 3 місце на Чемпіонаті Азії з боксу.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що у місті Чіангмай (Таїланд) з 28 листопада по 12 грудня відбувся Чемпіонат Азії з боксу серед чоловіків та жінок (еліта) 2024. Українські спортсмени вибороли 13 медалей — 2 срібних та 11 бронзових.

Срібло вибороли спортсменки — Світлана Уманська та Каріне Айрапетян.

Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Федерація Боксу України повідомляє, що українська команда складалась з 25-ти боксерів (13 чоловіків та 12 жінок).

Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official
Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official
Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official
Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official
Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official
Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official
Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official
Миколаївець Насібов виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_officialЕльмір Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії з боксу. Фото: asbc_official

Нагадаємо, у 2023 році Ельмір Набієв став чемпіоном України серед еліти з боксу.

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