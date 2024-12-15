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Миколаївські спортсмени вибороли золото та срібло Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби

Миколаївські спортсмени вибороли золото та срібло Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли золото та срібло Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени стали призерами Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

ХXІV Всеукраїнський юнацький турнір з греко-римської боротьби ім. Василя Дем’яного відбувся 12–14 грудня у Тернополі. У змаганнях взяли участь 30 команд та понад 300 спортсменів. 

Миколаївські борці показали на турнірі гідний результат:

  • Мирослав Скидан — золота медаль
  • Володимир Солонар — срібна медаль

П’яті місця посіли Тамал Шмід та Павло Сищенко.

Раніше повідомялося, що миколаївські спортсмени привезли шість нагород з чемпіонату України з греко-римської боротьби U-16.

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