Миколаївські спортсмени вибороли золото та срібло Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби
-
- Альона Коханчук
-
•
-
17:14, 15 грудня, 2024
-
Миколаївські спортсмени стали призерами Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
ХXІV Всеукраїнський юнацький турнір з греко-римської боротьби ім. Василя Дем’яного відбувся 12–14 грудня у Тернополі. У змаганнях взяли участь 30 команд та понад 300 спортсменів.
Миколаївські борці показали на турнірі гідний результат:
- Мирослав Скидан — золота медаль
- Володимир Солонар — срібна медаль
П’яті місця посіли Тамал Шмід та Павло Сищенко.
Раніше повідомялося, що миколаївські спортсмени привезли шість нагород з чемпіонату України з греко-римської боротьби U-16.
Останні новини про: Спорт