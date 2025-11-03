Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени з Миколаївщини представили регіон на чемпіонаті України з бадмінтону, який проходив у Києві з 30 жовтня по 2 листопада.

Як повідомляють в Миколаївській ОВА, у жіночій парній категорії Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна здобули срібні медалі, поступившись лише у фінальному поєдинку.

Ще одну бронзу принесла команді Поліна Ткач, яка виступала у парі з Анастасією Алимовою з Харкова. У чоловічій парній категорії Владислав Степанченко у дуеті з Ігорем Калініченком зі Львова також виборов третє місце.

Окрім того, 16 річна спортсменка Софія Ніколаєва, посіла п’яте місце у жіночій одиночній категорії. Такий самий результат показали Валерія Масайло та Марія Корягіна у своїх дисциплінах.

