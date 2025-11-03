  • понеділок

    3 листопада, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві

Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві. Фото: Миколаївська ОВАБадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени з Миколаївщини представили регіон на чемпіонаті України з бадмінтону, який проходив у Києві з 30 жовтня по 2 листопада.

Як повідомляють в Миколаївській ОВА, у жіночій парній категорії Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна здобули срібні медалі, поступившись лише у фінальному поєдинку.

Ще одну бронзу принесла команді Поліна Ткач, яка виступала у парі з Анастасією Алимовою з Харкова. У чоловічій парній категорії Владислав Степанченко у дуеті з Ігорем Калініченком зі Львова також виборов третє місце.

Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві. Фото: Миколаївська ОВАБадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві. Фото: Миколаївська ОВА
Бадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві. Фото: Миколаївська ОВАБадмінтоністи Миколаївщини вибороли нагороди чемпіонату України у Києві. Фото: Миколаївська ОВА

Окрім того, 16 річна спортсменка Софія Ніколаєва, посіла п’яте місце у жіночій одиночній категорії. Такий самий результат показали Валерія Масайло та Марія Корягіна у своїх дисциплінах.

Нагадаємо, раніше «Ніко-Баскет» обіграв «Старий Луцьк» та здобув першу домашню перемогу в сезоні Суперліги.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині проти грипу вакцинувалися менше 200 людей
Сильний туман та дощ: якою буде погода на Миколаївщині завтра
Каратисти з Миколаївщини вибороли друге місце на Кубку України
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
новини

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Юлія Бойченко
новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
новини

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Каратисти з Миколаївщини вибороли друге місце на Кубку України
Сильний туман та дощ: якою буде погода на Миколаївщині завтра
На Миколаївщині проти грипу вакцинувалися менше 200 людей

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук

Підприємствам Миколаївщини повернули майже ₴550 млн податку

Сильний туман та дощ: якою буде погода на Миколаївщині завтра