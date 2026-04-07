Помер колишній тренер «Динамо» Мірча Луческу

Румунський футболіст і тренер Мірча Луческу, який працював із багатьма клубами, зокрема київським «Динамо», турецькими командами та збірною Румунії, помер у віці 80 років.

Про це повідомив журналіст Еммануель Рошу.

«Трагічні новини. Мірча Луческу помер 15 хвилин тому. Він залишив після себе цілий всесвіт. Менш ніж два тижні тому він вивів збірну Румунії проти Туреччини в плей-оф чемпіонату світу, незважаючи на те, що був дуже хворим», — написав журналіст.

Луческу госпіталізували 29 березня після того, як йому стало зле на тренувальному зборі збірної Румунії. Згодом його стан погіршився — з’являлася інформація, що його ввели у штучну кому.

Зазначимо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт і готувався до виписки з лікарні. Однак згодом його стан різко погіршився, і 5 квітня його знову ввели у стан штучної коми.

Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві пішов з життя заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Радянського Союзу та учасник XIX Олімпійських ігор — Віктор Запорожець.