 Помер Мірча Луческу: екстренер «Динамо» пішов із життя у 80 років після інфаркту

  • середа

    8 квітня, 2026

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Помер колишній тренер «Динамо» Мірча Луческу

Мірча Луческу. Фото: Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images

Румунський футболіст і тренер Мірча Луческу, який працював із багатьма клубами, зокрема київським «Динамо», турецькими командами та збірною Румунії, помер у віці 80 років.

Про це повідомив журналіст Еммануель Рошу.

«Трагічні новини. Мірча Луческу помер 15 хвилин тому. Він залишив після себе цілий всесвіт. Менш ніж два тижні тому він вивів збірну Румунії проти Туреччини в плей-оф чемпіонату світу, незважаючи на те, що був дуже хворим», — написав журналіст.

Луческу госпіталізували 29 березня після того, як йому стало зле на тренувальному зборі збірної Румунії. Згодом його стан погіршився — з’являлася інформація, що його ввели у штучну кому.

Зазначимо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт і готувався до виписки з лікарні. Однак згодом його стан різко погіршився, і 5 квітня його знову ввели у стан штучної коми.

Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві пішов з життя заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Радянського Союзу та учасник XIX Олімпійських ігор — Віктор Запорожець.

Останні новини про: Спорт

Реклама
Читайте також:
новини
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

