 Воздушные Силы показали, как боец мобильной огневой группы сбил реактивный «Шахед» с ПЗРК в Николаевской области

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Главная Новости Оборона 2:30, 02 августа, 2026

Воздушные Силы показали, как боец мобильной огневой группы сбил реактивный «Шахед» с ПЗРК в Николаевской области

Військовий знищив реактивний ударний безпілотник під час повітряної атаки. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУВоенный уничтожил реактивный ударный беспилотник во время воздушной атаки. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Боец мобильной огневой группы 137-го батальона охраны Воздушного командования «Юг» уничтожил российский реактивный ударный беспилотник типа «Шахед» во время атаки на Николаевскую область.

Об этом 1 августа сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что вражескую цель с помощью переносного зенитного ракетного комплекса уничтожил военнослужащий Сергей.

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В Воздушных силах также обнародовали видео, на котором запечатлен момент поражения российского беспилотника и эмоции военного сразу после успешного сбивания.

«На видео — кадры поражения цели и искренние эмоции Сергея сразу после успешного сбивания», — отметили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Напомним, военные 40-й бригады морской пехоты на рекордной высоте сбили российский беспилотник ZALA в небе возле Николаева.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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