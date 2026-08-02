Воздушные Силы показали, как боец мобильной огневой группы сбил реактивный «Шахед» с ПЗРК в Николаевской области

Военный уничтожил реактивный ударный беспилотник во время воздушной атаки. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Боец мобильной огневой группы 137-го батальона охраны Воздушного командования «Юг» уничтожил российский реактивный ударный беспилотник типа «Шахед» во время атаки на Николаевскую область.

Об этом 1 августа сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что вражескую цель с помощью переносного зенитного ракетного комплекса уничтожил военнослужащий Сергей.

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В Воздушных силах также обнародовали видео, на котором запечатлен момент поражения российского беспилотника и эмоции военного сразу после успешного сбивания.

«На видео — кадры поражения цели и искренние эмоции Сергея сразу после успешного сбивания», — отметили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Напомним, военные 40-й бригады морской пехоты на рекордной высоте сбили российский беспилотник ZALA в небе возле Николаева.