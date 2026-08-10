В областном совете обсудили доработку проекта сети больниц области: состоялось заседание профильной комиссии

В областном совете обсудили доработку проекта госпитальной сети области. Фото: Николаевский областной совет

В пятницу, 7 августа, в Николаевском областном совете состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, защиты прав участников и ветеранов АТО/ООС и их семей, гендерного равенства.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стала доработка проекта эффективной больничной сети Николаевской области, сообщают в Николаевском областном совете.

В заседании приняли участие председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик и его заместитель Денис Андреев, заместитель начальника Николаевской ОВА Юрий Гранатуров, председатель профильной комиссии Ирина Шабилянова и члены комиссии Андрей Закусилов, Елена Масалитина, депутаты областного совета Надежда Иванова, Григорий Ташлик, Татьяна Демченко, а также начальник управления здравоохранения Николаевской ОВА Ирина Ткаченко.

Формирование госпитальной сети направлено на создание эффективной системы оказания медицинской помощи в области. Это позволит обеспечить четкое распределение функций между учреждениями здравоохранения, развитие их материально-технической базы, возможность привлечения большего финансирования через НСЗУ и, как результат, повышение доступности и качества медицинских услуг для жителей Николаевской области. Как отметил Антон Табунщик, работа над формированием госпитальной сети Николаевской области ведется с 2023 года. В течение этого времени представители Николаевского областного совета совместно с профильными специалистами изучали опыт других регионов, в частности Днепропетровской области, участвовали в рабочих совещаниях на государственном уровне, а также проводили рабочие встречи с представителями органов местного самоуправления, руководителями учреждений здравоохранения и депутатским корпусом по вопросам формирования больничной сети области. Особое внимание уделили изучению финансовых показателей учреждений здравоохранения области, необходимых для формирования сети.

В ходе заседания Ирина Ткаченко ознакомила присутствующих с проектом эффективной сети медицинских учреждений области. Документ разрабатывался в соответствии с требованиями постановлений Кабинета Министров Украины и приказов Министерства здравоохранения. В ходе разработки проекта было проанализировано соответствие медицинских учреждений государственным критериям, а также учтены предложения всех территориальных общин области относительно роли каждого учреждения в будущей госпитальной сети.

Участникам заседания представили предлагаемую архитектуру больничной сети, распределение медицинских учреждений по надкластерному, кластерному и общему уровням, а также критерии, по которым определялся статус каждой больницы. Отдельно было уделено внимание новым критериям госпитализации пациентов, утвержденным Министерством здравоохранения, которые также были учтены при формировании проекта.

«Отмечу, что каждое медицинское учреждение Николаевской области, которое соответствует установленным требованиям и предоставляет соответствующие медицинские услуги, будет иметь возможность заключить договор с НСЗУ независимо от того, является ли оно общей больницей или общинной больницей. Формирование госпитальной сети не предусматривает сокращения пакетов медицинских услуг. Наоборот, это создает возможности для привлечения большего финансирования. В то же время мы продолжаем отстаивать интересы Николаевской области как прифронтового региона на всех уровнях государственной власти», — подчеркнул Антон Табунщик.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд важных вопросов, касающихся финансово-экономического обоснования проекта, кадрового обеспечения медицинских учреждений, особенно в сельской местности, транспортной доступности больниц для жителей общин и необходимости адаптации больничной сети к особенностям прифронтового региона.

В областном совете обсудили доработку проекта больничной сети области. Фото: Николаевский областной совет

В областном совете обсудили доработку проекта больничной сети области. Фото: Николаевский областной совет

В областном совете обсудили доработку проекта больничной сети области. Фото: Николаевский областной совет

В областном совете обсудили доработку проекта больничной сети области. Фото: Николаевский областной совет

Кроме того, депутаты уделили значительное внимание необходимости широкого обсуждения проекта. В настоящее время продолжается работа с депутатским корпусом, проводятся рабочие совещания с главами территориальных общин, руководителями учреждений здравоохранения и медицинским сообществом с целью учета предложений и выработки окончательного варианта больничной сети.

В свою очередь председатель профильной комиссии Ирина Шабилянова предложила принять к сведению информацию управления здравоохранения и доработать проект эффективной сети учреждений здравоохранения Николаевской области с учетом всех предложений и замечаний, высказанных депутатами в ходе заседания.

«Наша задача — не просто определить статус учреждений здравоохранения, а обеспечить, чтобы проект больничной сети был максимально взвешенным, учитывал реальные возможности медицинских учреждений и потребности жителей Николаевской области. Именно поэтому все предложения, высказанные депутатами в ходе заседания, должны быть проработаны», — отметила Ирина Шабилянова.

По итогам обсуждения члены комиссии поддержали соответствующие рекомендации, после чего доработанный проект будет представлен на дальнейшее рассмотрение депутатского корпуса.

Также в ходе заседания комиссии депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в финансовые планы и отчеты об их выполнении отдельных коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения Николаевского областного совета.