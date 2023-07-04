Журналісти Nikcenter проаналізували, які компанії в Миколаївській області отримали найбільшу виручку у воєнному 2022 році та склали топ-15.

Загальний дохід п’ятнадцяти найбільших за обігом компаній Миколаївщини у 2022 році склав понад 50 мільярдів гривень, зазначає видання.

За рік повномасштабного вторгнення їхній виторг скоротився майже вдвічі. Проте половина найбільших компаній належить до агропромислового комплексу, який знищували ракетно-артилерійськими ударами російські агресори.

Топ очолило ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН». Виторг – 15 мільярдів 181 мільйон гривень.

Власник — Андрій Вадатурський. «НІБУЛОН» зберігає місце серед найбільших агрохолдингів України, попри втрати через російську агресію частини сільгоспугідь та терміналів. Але виручка компанії впала майже втричі в порівнянні з 2021 роком.

На другому місці ТОВ «Сандора». Річна виручка — 6 мільярдів 423 мільйона гривень. Власник – SANDORA HOLDINGS B.V., Нідерланди. Входить до складу компанії PepsiCo. Вид діяльності: виробництв соків, снеків, безалкогольних напоїв.

Третю сходинку займає ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія». За минулий рік виторг склав 5 мільярдів 793 мільйона гривень. Засновник – АТ «Миколаївобленерго», акції якого належать державі. У порівнянні з 2021 роком виторг збільшився на 1,5 мільярда.

На четвертому місці ТОВ «Техноторг Дон». Виручка за минулий рік – 5 мільярдів 170 мільйонів гривень. За ним йде ТОВ «Техноторг». Річний виторг склав 2 мільярда 575 мільйонів гривень, це втричі менше результату 2021-го року.

Наразі єдиний власник обох компаній – Ігор Калюжний. Обидві входять до групи «Техноторг». Найбільший постачальник імпортної сільськогосподарської техніки, передусім – білоруського виробництва. Співробітництво з виробниками країни-агресора призвело до посиленої уваги правоохоронців. Як повідомляв Nikcenter, торік у вересні активи «Техноторгу» були арештовані рішенням Святошинського районного суду Києва. Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею щодо фінансування агресії проти України. Але вже за два місяці Святошинський суд зняв арешт та повернув «Техноторгу» доступ до його банківських рахунків.

Шосте місце — приватне підприємство «Захід». Виторг у 2022 році – 1 мільярд 655 мільйонів гривень. Власник – Анатолій Андрєєв. Основний вид діяльності: оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям. До війни був одним з найбільших імпортерів області, в 2021 році обсяг імпорту склав майже 1 мільярд гривень.

На сьомому — АТ «Миколаївобленерго». Виручка – 1 мільярд 626 мільйонів гривень. 70% акцій у грудні минулого року передані державній АТ «Українські розподільні мережі». Ще 30% належали приватним «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Житомиробленерго», які контролювала підсанкційна група VS Energy. Наразі під арештом.

Восьме — ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроєкт». У 2022 році виторг впав більш ніж вдвічі, до 1 мільярда 335 мільйонів гривень.

Входить до державного концерну «Укроборонпром». В аналітичній системі Youcontrol міститься інформація, що найбільше машинобудівне підприємство регіону знаходиться у стані припинення реєстрації. Ліквідатор, він же генеральний директор, – Олексій Жуковець.

Дев’яте місце — ТОВ «Явкинський елеватор». Виручка – 1 мільярд 220 мільйонів гривень. Власник – Олександр Токарський, через компанію «Агро Корона». Вид діяльності: складське господарство, оптова торгівля зерном. Одна з небагатьох компаній, виручка яких стрімко зросла під час війни, у 2021 році звітувала про виручку менше мільйона гривень.

Десяте місце — ТОВ «Мінераліс». Виторг у 2022 році – 870 мільйонів гривень. Власник – Рафаел Гороян. Входить до групи «Прометей». Вид діяльності – торгівля зерном.

Одинадцяте — ТОВ «Миколаївгаз збут». Попри автоматичну передачу восени минулого року всіх побутових споживачів до державного Нафтогазу, виторг склав 848 мільйонів гривень.

Власники – п’ять компаній, зареєстрованих на Кіпрі, в рівних долях по 20%. Має відношення до «Групи ДФ» підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. До самої компанії «Миколаївгаз збут», на відміну від АТ «Миколаївгаз», у правоохоронних органів наразі претензій не має.

Дванадцяте ПРАТ «Лакталіс-Миколаїв». Виручка – 846 мільйонів гривень, це вдвічі менше, ніж у 2021 році. Належить бельгійській фірмі «Б.С.А. ІНТЕРНАСІОНАЛЬ», якою володіє родина Беньє. Вид діяльності: виробництво молочних продуктів, сиру та масла.

Тринадцяте — ТОВ «Ерідан-Комерц». Виручка за 2022 рік – 823 мільйона гривень. Власник – Аркадій Дабагян. Компанія входить у групу «Вітерра». Основний вид діяльності – гуртова торгівля зерном. Аркадій Дабагян відомий в місті як волонтер, керівник штабу місцевого Товариства Червоного Хреста і аварійно-рятувальної служби.

Чотирнадцяте — АТ «Оператор газорозподільної системи «Миколаївгаз». Річний виторг – 818 мільйонів гривень.

Власники: більшість акцій належить чотирьом кіпрським компаніям, а також українському ТОВ «Амсет». Всі ці фірми пов’язані з «Групою ДФ» підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Акції з 2022 року знаходяться під арештом і передані в управління акціонерному товариству «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз».

Замикає топ ТОВ «Фарматоп». Торік виторг склав 753 мільйона гривень. Власники: мешканець Запоріжжя Артур Кадушкін та лондонська компанія AK MANAGEMENT CORPORATION LTD. Вид діяльності: роздрібна торгівля фармпрепаратами. Зареєстрована у Миколаєві компанія входить до відомої групи «Аптека низьких цін», ключові особи якої – Артур Кадушкін та Костянтин Пучин.

Нагадаємо, на Миколаївщині підприємці зможуть отримати мінігранти для розвитку бізнесу.

Також повідомлялося, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче, щоб іноземні партнери відкривали у місті свої виробництва.