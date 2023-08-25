Нідерландський пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії виробнику парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції — групі «Арнест».

Про це повідомила російська редакція Forbes.

Отримавши всі необхідні схвалення, Heineken завершив операцію з продажу своїх активів у Росії групі «Арнест». Ціна купівлі 100% акцій «Heineken Росія» (ТОВ «Об’єднані пивоварні Хейнекен») склала 1 євро. Також угода зобов’язує покупця погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі 100 млн євро.

У Heineken визнали, що «угода спричинить очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 мільйонів євро». Права зворотного викупу за підписаною угодою не передбачено.

Майбутня продукція не матиме логотип чи назву Heineken. Юридичний процес зі зміни назви може тривати кілька місяців.

У рамках угоди новому власнику перейдуть всі активи Heineken, що залишилися в Росії, включаючи сім пивоварних заводів. На них протягом пів року буде припинено виробництво пива під брендом Amstel (бренд було виведено з Росії у 2022 році). При цьому покупець на три роки збереже ліцензії для низки регіональних брендів, які необхідні для безперервності бізнесу та схвалення угоди.

У пресслужбі Heineken додали, що компанія не буде надавати підтримку цим брендам і отримувати будь-які доходи, роялті чи дивіденди з Росії.

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— Хоча угода зайняла набагато більше часу, ніж ми розраховували, проте вона забезпечує існуючий рівень добробуту наших співробітників і дозволяє нам відповідально залишити країну, — зазначив гендиректор і голова правління Heineken Дольф ван ден Брінк.

Група «Арнест» — є найбільшим виробником парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці. За даними СПАРК, виторг компанії у 2022 році склав 11,17 мільярда рублів, чистий прибуток 259,38 мільйона рублів.

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