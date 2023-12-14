У 2024 році на оплату праці та нарахування на зарплати працівників бюджетних установ Миколаєва планують витратити 2,4 мільярда гривень.

Про це свідчить презентація проєкту бюджету Миколаєва на 2024 рік, яку представили 13 грудня на бюджетних читаннях, пишуть «НикВести».

Директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик розповіла, що наступного року бюджетникам мають підвищити зарплати на 16-20%. Відсоток залежатиме від тарифної сітки або мінімальної зарплати.

Підвищення заплановане у зв'язку з прогнозованим рівнем інфляції та збільшенням мінімальних зарплат, яке очікується у 2024 році двічі —1 січня та 1 квітня.

Таким чином заробітна платня усіх робітників повинна збільшитися на 16-20%. Це залежить від тарифної сітки або мінімальної заробітної плати.

Загалом на зарплати бюджетників і нарахування на них наступного року заплановано близько 2 мільярда 407 мільйонів 200 тисяч гривень витрат. Це 48,9% від усіх запланованих видатків та їхня найбільша стаття у бюджеті-2024.

Нагадаємо, у мерії Миколаєва прогнозують, що доходи бюджету міста наступного року становитимуть 4,8 мільярди гривень.

Також повідомлялося, що у першому півріччі 2023 року майже половина всіх видатків бюджету Миколаєва пішла на утримання бюджетників.

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярди гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. В цьому році бюджет міста недоотримає близько 740 мільйонів гривень.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.