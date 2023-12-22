У Южноукраїнську депутати затвердили бюджет громади на 2024 рік.

Про це повідомили у Южноукраїнській міській раді.

Сесія відбулася у четвер, 21 грудня. Впродовж двох годин депутати розглянули земельні питання, яких налічувалось аж 120. Така велика кількість заяв від мешканців громади накопичилась через те, що пленарні засідання не проводились понад півроку. Питання «Про бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади на 2024 рік» депутати підтримали одноголосно.

У проєкті рішення вказано, що затверджено доходи бюджету Южноукраїнської громади у сумі 858 мільйонів 91 тисяча 372 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету — у сумі 844 мільйони 740 тисяч 610 гривень та доходи спеціального фонду бюджету — у сумі 13 мільйонів 350 тисяч 762 гривень.

Видатки бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади становитимуть 850 мільйонів 863 тисяч 407 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету — у сумі 716 мільйонів 799 тисяч 745 гривень та видатки спеціального фонду бюджету — у сумі 134 мільйонів 63 тисячі 662 гривні.

Як повідомляє видання «ЮжБуд.News», бюджет на розвиток громади складе: 838 мільйонів гривень. Ці кошти розподілили наступним чином:

Захищені статті — 117,5 мільйонів гривень;

На утримання бюджетної сфери — 480, 2 мільйони гривень;

На програми, резервний фонд для подальшого розподілу — 189,3 мільйони гривень;

Резерв для подальшого розподілу — 168, 4 мільйони гривень;

Також зазначається, що з бюджету спрямували 4% від надходжень ПДФО, що становить 39 мільйонів, із зазначеної суми спрямували на покриття збитків КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (ТВКГ) від несвоєчасного введення в дію тарифів — 16,8 мільйонів гривень, на погашення заборгованості КП ТВКГ перед ВП «Південноукраїнська АЕС» — 15 мільйонів. Зарезервували 7,8 мільйонів на капітальний ремонт теплорозподільного пункту (ТРП5).

Щодо програми підтримки ЗСУ, депутатський корпус погодив 10 мільйонів на початок січня, і 40 мільйонів буде спрямовано за рахунок вільного залишку.

Окрім цього, бюджетом на 2024 рік передбачено на лікування по 50 тисяч на одного військового, і по 50 тисяч гривень на екіпірування для одного мобілізованого військовослужбовця від Южноукраїнської громади. Надалі, вже в першому кварталі 2024 року буде спрямовано щонайменше 50 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що бюджет розвитку Миколаєва, який спрямований на реалізацію міських проектів у різних сферах, у 2024 році становитиме близько 347 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що на встановлення камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році планують виділили 32,4 мільйони гривень.