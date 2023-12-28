В країнах Європейського Союзу вилучають дітей із сімей українських біженців, найгірша ситуація у Німеччині та Італії.
Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.
«Частину вдалося повернути. Не скажу, що це велика кількість. Щодо багатьох зараз відбуваються засідання судів на територіях тих країн», — розповів омбудсмен.
Дмитро Лубінець запевнив, що Офіс омбудсмена одразу реагує на таку інформацію.
«Я звертаюся до своїх колег-омбудсманів цих країн, щоб вони втрутились у такі ситуації. Також ми інформуємо МЗС, бо насамперед наші дипломати мають працювати щодо цих випадків», — повідомив Уповноважений із прав людини.
Нагадаємо, що деякі країни, що у свій час прийняли українських біженців готові платити, щоб вони повернулися додому. Зокрема державний секретаріат з питань міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів розробив план добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Розглядається можливість надання початкової фінансової допомоги, щоб заохотити людей не чекати закінчення терміну, щоб виїхати.
У Чехії також там пропонують затвердити допомогу від держави тим біженцям, які вирішать повернутися додому.
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В країнах Європейського Союзу вилучають дітей із сімей українських біженців, найгірша ситуація у Німеччині та Італії.
Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.
«Частину вдалося повернути. Не скажу, що це велика кількість. Щодо багатьох зараз відбуваються засідання судів на територіях тих країн», — розповів омбудсмен.
Дмитро Лубінець запевнив, що Офіс омбудсмена одразу реагує на таку інформацію.
«Я звертаюся до своїх колег-омбудсманів цих країн, щоб вони втрутились у такі ситуації. Також ми інформуємо МЗС, бо насамперед наші дипломати мають працювати щодо цих випадків», — повідомив Уповноважений із прав людини.
Нагадаємо, що деякі країни, що у свій час прийняли українських біженців готові платити, щоб вони повернулися додому. Зокрема державний секретаріат з питань міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів розробив план добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Розглядається можливість надання початкової фінансової допомоги, щоб заохотити людей не чекати закінчення терміну, щоб виїхати.
У Чехії також там пропонують затвердити допомогу від держави тим біженцям, які вирішать повернутися додому.