У Миколаєві провели акцію в підтримку українських військовополонених та захисників, що зникли безвісти.

Захід пройшов за підтримки Координаційного штабу Південного регіону, повідомили організатори.

У заході взяли участь понад 120 людей. Учасники пройшлися центральними вулицями міста та влаштували перфоманс — візуалізація мрій, що повинні здійснитись у всіх, хто чекає.

«Діти полонених Захисників передали працівникам Південного регіонального Центру листи підтримки для воїнів, які зараз захищають Україну. Натомість дітки отримали новорічні подарунки та солодощі від Центру», — йдеться в повідомленні.

Також рідним полонених надали консультації та роз’яснили, які заходи вживаються Україною для звільнення з полону українських Героїв.

«Захід ініціювали громадські організації та представники ініціативних груп, що об’єднують родини Захисників та активно співпрацюють з Координаційним штабом. Мета заходу — нагадати суспільству про полонених та зниклих безвісти Захисників, а також підтримати їхніх рідних», — зазначили організатори.

Нагадаємо, 10 грудня у Миколаєві відбувся мітинг на перехресті проспекту Центрального та вулиці Малої Морської. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.