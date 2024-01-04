У Миколаєві пенсіонер виграв суд у акціонерного товариства «Миколаївгаз», яке змушувало чоловіка сплатити 254 тисячі гривень після нібито навмисного пошкодження лічильника.

Про це йде мова в блозі адвоката Максима Коваля.

В липні 2022 року російська ракета поцілила у житловий будинок у Миколаєві. Внаслідок вибуху також було пошкоджено і будинок пенсіонера. Зазначається, що також були пошкоджені газові труби і газовий лічильник заявника.

Однак наступного дня після вибуху представники АТ «Миколаївгаз» зняли газовий лічильник пенсіонера та відправили на експертизу. Також вони склали акт про самовільне втручання в роботу лічильника та його пошкодження. За висновками експертизи чоловіка змушували заплатити 254 тисячі 273 гривні за нібито необлікований спожитий газ в обсязі 18461,19 кубометрів.

Максим Коваль зазначає, що в акті пенсіонер вказав, що лічильник пошкоджено внаслідок вибуху. Також за результатами проведення експертизи встановлено, що в механізм лічильника ніхто не втручався.

Після подання заяви до Заводського районного суду Миколаєва пенсіонер отримав рішення не на його користь. Після цього він подав скаргу на рішення до Миколаївського апеляційного суду, який постановив, що причиною пошкодження лічильника газу був саме вибух, який зруйнував будівлю поруч.

Крім скасування заборгованості за газ, «Миколаївгаз» має виплатити 6 тисяч гривень моральної шкоди пенсіонеру, а також 5 тисяч 534 гривні судового збору та 18 тисяч 582 гривні витрат пенсіонера на правову допомогу.

Нагадаємо, що газові мережі по всій країні поетапно переходять під державне управління Групи Нафтогаз. До складу компанії 15 серпня увійшло акціонерне товариство «Миколаївгаз».