Блокада пунктів пропуску. Фото: RMF24.

У п’ятницю, 12 січня, фермери Німеччини заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє RMF24.

Біля двох прикордонних переходів з Польщею — в Любешині та в Росувку біля Щецина трактори німецьких фермерів перекрили дорогу, і потрапити до Німеччини неможливо.

Зазначається, що німецькі аграрії вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій. План передбачає поступове скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизпаливо.

Також запланована демонстрація в Берліні наступного понеділка, 15 січня. Цього дня також відбудеться зустріч лідерів депутатських груп із запрошеними представниками фермерів.

Нагадаємо, що польські фермери завершили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині».

Нагадаємо, в листопаді польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

У грудні через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею українській економіці нанесено збитків 1 мільярд євро.