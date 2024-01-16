Затримання підозрюваного. Фото:СБУ

На Запоріжжі затримали охоронця дитсадка, який підозрюється у наведенні російських ударів по житловим будинкам.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що охоронець дитсадка був завербований російськими спецслужбами через свою знайому- хорискою церкви УПЦ (МП), яка після повномасштабного вторгнення залишилась на тимчасово окупованій території Запорізької області та усіляко підтримувала збройну агресію проти України.

Підозрюваний повинен був збирати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони та військової техніки на Запорізькому напрямку. Також за його наведенням росіяни обстріляли житлові будинки селища Степногірська. Тоді внаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.

Спецслужба затримала коригувальника у його помешканні, вилучивши у нього телефон, який використовувався для спілкування з агентом РФ.

Затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Він перебуває під вартою, чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Києві Служба безпеки України затримала експосадовця Мінвугілля, за підозрою у державній зраді. Чоловік пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.