В. Зеленський, фото: Офіс президента

Російська Федерація має відчувати, що Європа не відмовиться від своєї ідеї зберігати та захищати свою єдність.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення, 25 січня.

За словами президента, наразі Україна має зберігати впевненість у своїх партнерах. Зокрема мова про Європейський Союз.

«Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність», — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що українці мають відчути на собі конкретні результати зовнішньополітичної діяльності країни.

«Зараз соціальна ситуація в Україні базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей», — підкреслив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові двосторонні угоди щодо безпекових гарантій для України у січні та лютому.

До цього президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.