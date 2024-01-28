Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Фокус уваги міжнародної спільноти має бути зосереджений не на можливому розпаді Російської Федерації, а на виведенні російських військ з України та компенсації за завдану шкоду.

Дану позицію висловив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у Миколаєві, пишуть «НикВести».

На запитання журналіста щодо того, чи викликає страх у західних партнерів можливий розпад Росії, міністр закордонних справ висловив думку, що такі страхи є необґрунтованими. Він підкреслив, що майбутнє Росії повинен визначати її народ.

«Колись Захід дуже боявся, що розпадеться Радянський Союз. Менше з тим, докладали усіх зусиль, щоб цього не сталось. Тому, коли нинішня путінська пропаганда розказує усім про те, як злобний Захід розвалив Радянський Союз — це просто брехня. Навпаки, Захід намагався утримати Радянський Союз докупи. Менше з тим, він розвалився, планета Земля не перестала крутитись», — заявив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба підкреслив, що позиція України є чіткою: фокус не на тому, що буде з Росією, а на тому, як змусити її вивести війська з території України і компенсувати завдану шкоду.

«Ми фокусуємо наших партнерів не на тому, що буде з Росією, а на тому, яких ще треба зусиль, щоб вигнати Росію з території України і змусити її заплатити за агресію і завдану шкоду», — сказав міністр.

Водночас Дмитро Кулеба відрізнив два різних процеси — підтримку України та можливий розпад Росії, наголошуючи, що це не пов'язані явища.

«Тому, як я вже сказав, ми говоримо про те, яких ще треба зусиль, щоб вигнати Росію з території України. А що буде далі — інший історичний процес, утім ніякого апокаліпсису не станеться. Світ так влаштований, що одні країни продовжують своє існування, інші — припиняють. Україна продовжує своє існування», — сказав він.

Нагадаємо також, що у Миколаєві 26 січня відкрили канцелярію Посольства Королівства Данії в Україні. З цього приводу до міста разом з Дмитром Кулебою прибув міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.