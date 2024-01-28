Президент України Володимир Зеленський, Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Доходи президента Володимира Зеленського та його родини зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки.

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Зеленського та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 млн 359 тис. 600 грн.

Доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

Дохід сім’ї президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України через початок повномасштабної агресії Росії.

Зазначається, що залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів не відбулося, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові двосторонні угоди щодо безпекових гарантій для України у січні та лютому.

До цього президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.