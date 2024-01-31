В Миколаєві активно виконується процес відновлення ліцею №2, який постраждав від ракет, запущених російськими військами у 2022 році.

Про це пишуть кореспонденти Суспільного.

Як відомо, у 2022-му російські військові чотири рази обстрілювали будівлю.

Директор ліцею Володимир Федоренко розповів, що найбільше руйнацій завдала ракета С-300, що поцілила в корпус ліцею.

«Вивалило шматок нашої будівлі. Жодного цілого вікна, без цілих дверей залишилися. Повибивало все. І біда така, що комунікації, які під землею і всередині приміщень мають понад 30 років. Вони пластмасові та чавунні, й від цього «стресу» почали також «лопатис», — каже Володимир Федоренко.

Також директор розповів, що у постраждалих корпусах закладу благодійники «Save the children» замінили понад 80 вікон та 25 дверей. Також завдяки іншим благодійним організаціям облаштували тимчасове укриття.

Своєю чергою, технічний директор Олексій Цуркан розповів, що наприкінці листопада 2023 року реконструкцією напівзруйнованого корпусу ліцею опікується підрядна організація «Житлопромбуд-8».

«Вже виконали демонтажні роботи аварійної стінки. Робимо «підсилення» фундаментів. Зараз накриваємо покрівлю, фундамент закінчуємо, «женемо» стіни, щоб могли закрити цей корпус ззовні», — говорить фахівець.

Демонтажні роботи, 30 січня 2024 року. Фото: Суспільне Миколаїв

Реконструкція корпусу запланована за державні кошти. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 217 мільйонів 700 тисяч гривень, каже заступник начальника Управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Денис Білосвіт. Однак підрядна організація, яка перемогла в тендері, виконує роботи за меншу суму.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни на території Миколаївської області було пошкоджено 249 закладів освіти, з них — 33 були зруйновані.

Раніше повідомлялося, що в дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Як відомо, у Миколаєві навчаються 1177 внутрішньо переміщених осіб. У дистанційних класах також навчаються 400 дітей з тимчасово окупованих територій.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Також повідомлялося, що у Миколаєві з вересня 2023 року планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи залишаться закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.