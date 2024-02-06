Дослідження води у свердловинах Миколаєва. Фото: ua.depositphotos.com

Протягом року фахівці проводитимуть дослідження питної води на 79 об’єктах комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». За послуги планують заплатити 4,7 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Зазначається, що мова йде про свердловини на територіях 79 будівель центральних та індивідуальних теплових пунктів, бойлерних, будівель підкачувальних насосних та котелень. У переліку також вказано ліцеї №54,54,34 та №22, Міська лікарня швидкої медичної допомоги, 2 адмінбудівлі.

Дослідження води у свердловинах Миколаєва. Скрин з тендерної документації ProZorro

Компанія, яка виграє тендер має протягом року за 4 мільйони 790 тисяч 890 гривень перевіряти якість води за різними показниками.

Дослідження води у свердловинах Миколаєва. Скрин з тендерної документації ProZorro

Наразі учасники тендеру надають свої пропозиції. «Миколаївоблтеплоенерго» обере переможця на аукціоні 14 лютого.

Нагадаємо, що протягом 2023 року в Миколаєві пробурили 132 нові свердловини та встановили 205 нових установок очищення води.