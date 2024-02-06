Сьогодні, 6 лютого, у Миколаєві запрацювали дві соціальні пральні, які безкоштовно доступні для всіх мешканців міста.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Пральні відкрили у двох районах міста: Центральному (вул. Шевченка, 19) та Корабельному (вул. Металургів, 8/4).

«Ними можуть безкоштовно скористатися усі охочі. Та, перш за все, вони призначені для незахищених верств населення», — йдеться у повідомленні.

Графік роботи:

Соціальна пральня працює з понеділка по суботу з 9:00 до 17:00.

За день людина може надати для прання до 10 кг речей. Приймається одяг, постільна білизна, ковдри, рушники, білизна тощо.

У Миколаєві відкрили соціальні пральні, фото: пресслужба міськради У Миколаєві відкрили соціальні пральні, фото: пресслужба міськради У Миколаєві відкрили соціальні пральні, фото: пресслужба міськради

Зазначимо, соціальні пральні облаштував благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» у межах проєкту «Швидка невідкладна допомога постраждалому населенню Херсонської та Миколаївської областей на півдні України, ліквідація наслідків підтоплення «RRM» за підтримки міжнародної гуманітарної організації CARE.

«Ми дуже вдячні фонду за плідну співпрацю. Вони забезпечили нас пральними та сушильними машинами, пральними засобами. Також фонд деякий час відшкодовуватиме енергоносії. Це допоможе створити належні умови для людей, які потребують підтримки, особливо людей похилого віку», — розповів заступник міського голови Анатолій Петров.

Нагадаємо, нещодавно для комунальних служб Миколаєва та підрозділу територіальної оборони передали автівки від французької асоціації «Нарбонна-Україна».