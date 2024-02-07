Кирило Буданов ріже торт у вигляді Росії. Фото: ТСН

Росфінмоніторинг включив голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова до переліку «терористів та екстремістів».

Про це повідомляє «Настоящее время».

Проти Кирила Буданова в Росії порушили кримінальні справи про створення терористичного співтовариства (частина 1 статті 205.4 КК), теракт, скоєний групою осіб (частина 1 статті 30 та пункт «а» частини 2 статті 205 КК), а також зберігання зброї та вибухівки (частина 3 статті 222, частина 3 (статті 222.1 КК). За даними джерела ТАРС, його вважають причетним до вибуху на Керченському мосту 2022 року.

У грудні минулого року Кирила Буданова у Росії знову заочно заарештували у справі про теракт. Цього разу його звинуватили в причетності до більш ніж ста атак безпілотників у Москві та інших регіонах Росії, а також в анексованому Криму в період з квітня 2022 року до вересня 2023 року. Раніше Кирила Буданова російська влада оголосила у міжнародний розшук і заочно заарештувала.

До списку «терористів та екстремістів» також внесли командувача Повітряних сил Миколи Олещука та командувача Військово-морськими силами Олексія Неїжпапу. Їх, як і Кирила Буданова, звинувачують у терактах.