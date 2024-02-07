У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки, Фото: ГСЧС

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву вранці 7 лютого.

Про це повідомляє ДСНС в Telegram.

Зазначається, що внаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 людей та 28-врятовано.

Всього у будинку постраждало 39 людей, психологічну допомогу було надано 85 людям.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.