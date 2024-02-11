З окупації на територію України повернули дитину з бабусею. Фото з відкритих джерел

З тимчасово окупованої території вдалося повернути бабусю та її 16-річну онуку.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію», — розповів він.

За його словами, бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів. Саме тому відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди.

«Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю», — наголосив Олександр Прокудін.

Також повідомлялось, що на підконтрольну територію України з тимчасової окупації вдалося повернути ще одну неповнолітню дитину. На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала у своїх бабусі та дідуся.

Наразі приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

2 лютого, Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих РФ територій. На сьогодні в Україну з окупації та території Росії повернули понад 235 дітей.