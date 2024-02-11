Колишній командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що 11 лютого дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Обʼєднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року», — повідомив Сергій Наєв.

У своєму зверненні він також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.

Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Сергія Наєва з посади командувача обʼєднаних сил. На його місце призначив Юрія Содоля.

Також Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Раніше цю посаду займав Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.