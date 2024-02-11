Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що 11 лютого дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Обʼєднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року», — повідомив Сергій Наєв.
У своєму зверненні він також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.
Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Сергія Наєва з посади командувача обʼєднаних сил. На його місце призначив Юрія Содоля.
Також Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Раніше цю посаду займав Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.
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Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що 11 лютого дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Обʼєднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року», — повідомив Сергій Наєв.
У своєму зверненні він також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.
Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Сергія Наєва з посади командувача обʼєднаних сил. На його місце призначив Юрія Содоля.
Також Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Раніше цю посаду займав Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.