Поліція охорони Миколаївської області запланувала значну рекламну кампанію. Фото: Управління поліції охорони в Житомирській області

Поліція охорони Миколаївської області планує розмістити рекламу на білбордах і сітілайтах у ключових точках міста та області за 754 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, рекламна кампанія розпочнеться з моменту підписання договору і триватиме до 31 грудня 2024 року.

Передбачено розміщення реклами на в'їздах до міст та центральних проспектах Миколаївської області. Наприклад, у Первомайську білборди розмістять на трасі, що веде до Мигії та в самому Первомайську. Також реклама буде встановлена у Южноукраїнську, Коблево, Вознесенську і Новому Бузі.

Окрім білбордів розміром 3x6 метрів, реклама буде розміщена на сітілайтах у центрі Миколаєва, зокрема на вулицях Соборній та по проспекту Центральному Загалом планується використати 30 рекламних конструкцій, серед яких 20 білбордів та 10 сітілайтів.

Виконавець, який виграє тендер, буде відповідальний за технічний та естетичний стан рекламних конструкцій і матеріалів протягом усього періоду дії договору. Він повинен буде оперативно усувати будь-які поломки та дефекти конструкцій або рекламного матеріалу за власний рахунок.

Раніше, управління поліції охорони в Миколаївській області оголосило тендер на ремонт кабінетів. Ремонтні роботи оцінюють у 13,1 мільйона гривень.