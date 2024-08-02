Прятогм доби сили ППО збили 11 російських дронів. Їх зафксували на сході та півдні країни.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
«За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів», — сказано у повідомленні.
Зокрема, на півдні були сбиті один «Шахед», два «Supercam», три «Ланцет», а на сході — один «Орлан-10» та чотири БПЛА невстановленого типу.
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Прятогм доби сили ППО збили 11 російських дронів. Їх зафксували на сході та півдні країни.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
«За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БпЛА різних типів», — сказано у повідомленні.
Зокрема, на півдні були сбиті один «Шахед», два «Supercam», три «Ланцет», а на сході — один «Орлан-10» та чотири БПЛА невстановленого типу.
Нагадаємо, як росіяни атакували дві громади Миколаївщини. Внаслідок обстілу пошкоджено дитячий садок.