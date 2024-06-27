Данія надасть допомогу Миколаївщині для відновлення енергообʼєктів, фото: «НикВести»

Фонд підтримки енергетики України отримає від Данії додаткові 4,7 мільйони євро на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури у двох прифронтових областях.

Мова йде про Миколаївську та Харківську області, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів наразі складає понад 551 мільйон євро. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що потреба такої допомоги для прифронтових регіонів є значною.

«Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року. Ми щиро дякуємо партнерам за цю незмінну позицію і продовження підтримки. Її особливо гостро потребують саме прифронтові області, енергетичні об’єкти яких щоденно зазнають ворожих атак», — сказав Герман Галущенко.

Варто нагадати, що Данія з початку повномасштабної війни надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів.

Що зі світлом на Миколаївщині?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Пізніше в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Пізніше в коментарі «НикВести» Віталій Кім розповів, що уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі з іншими регіонами України, які страждають від обстрілів.