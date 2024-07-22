Фото: Державне бюро розслідувань.

В управління Національного агентства із розшуку та менеджменту активів передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2, які належали кримським підприємцям, викритим Бюро на фінансуванні збройної агресії РФ.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

У січні цього року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України 9 підприємцям з Криму, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

Вони займались бізнесом на ТОТ України й сплачували податки Росії, фінансуючи повномасштабну війну. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував.

Кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Фото: Державне бюро розслідувань. Фото: Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що на Донеччині суд за клопотанням Державного бюро розслідувань арештував пасажирський літак, який належав директору підприємства цивільної авіації — йому заочно вручили підозру в колабораційній діяльності (частина 1 статті 14, частина 4 статті 111-1 КК України).