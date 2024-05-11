У декількох мікрорайонах Миколаєва до вечора не буде води. Водопостачання також перекриють мешканцям селища, яке розташоване непопадік від міста.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
Орієнтовно до 20:00 години централізоване водопостачання призупинять за адресами:
Зазначається, що води не буде через проведення ремонтних робіт.
«Перепрошуємо за незручності», — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, як у лютому колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що у Миколаєві відновлять постачання питної води до кінця цього року.
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У декількох мікрорайонах Миколаєва до вечора не буде води. Водопостачання також перекриють мешканцям селища, яке розташоване непопадік від міста.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
Орієнтовно до 20:00 години централізоване водопостачання призупинять за адресами:
Зазначається, що води не буде через проведення ремонтних робіт.
«Перепрошуємо за незручності», — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, як у лютому колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що у Миколаєві відновлять постачання питної води до кінця цього року.