Перекрите водопостачання. Фото з відкритих джерел.

У декількох мікрорайонах Миколаєва до вечора не буде води. Водопостачання також перекриють мешканцям селища, яке розташоване непопадік від міста.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Орієнтовно до 20:00 години централізоване водопостачання призупинять за адресами:

вул. Новозаводська;

Кульбакіне.

с. Горького;

Ш. Балківський міст;

В. Морська 6; 6а; 17, 17а.

Зазначається, що води не буде через проведення ремонтних робіт.

«Перепрошуємо за незручності», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, як у лютому колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що у Миколаєві відновлять постачання питної води до кінця цього року.